Alçakların işbirliği! Alman medyası karalıyor kaçak can yayıyor

YENİ AKİT ANKARA

Almanya'nın yayın organı Deutsche Welle (DW) Türkiye'de kurduğu DW-Türkçe ile pislik yaymaya devam ederken bu pislikleri etrafa bulaştırma işi yine Almanya'da kaçak yaşayan algı yönetim merkezi Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar gibilere düşüyor.

Güya Türkiye'de habercilik yapıyormuş gibi icraatlarda bulunan DW Türkçe tam bir 5. Kol faaliyet merkezine dönüştü.

Yaptığı haberlerde kullandığı şu başlıklar nasıl bir algı mekanizması ortaya koyduklarını gösteriyor:

Hükümet ikramiyeye zam yerine dev ihaleleri tercih ediyor

Kılıçdaroğlu elektrik eylemiyle ne hedefliyor?

Demans hastası Aysel Tuğluk için tahliye çağrısı

Çiftçiler: Üretim yapmanın kumar oynamaktan farkı yok

Almanya'nın yayın organı olan Deutsche Welle'nin elini kolunu sallayarak Türkiye'de algı yönetimi yapması; "Aynısı Türkiye tarafından Almanya kamuoyunda yapılsaydı ne olurdu?" sorularını sorduruyor.

DW Türkçe'nin Türkiye'yi karalayan haberlerini sosyal medyadan yayma görevi de "İşte o tırlar" diyerek Türkiye'nin istihbarat örgütünü dünyaya peşkeş çekmeye çalışan Can Dündar'a düşmüş görünüyor.

Almanya'da bu hususta sosyal medya yasası bulunurken ve bu yasalarla Alman Devleti'nin çıkarları korunurken Türkiye'de bu faaliyetleri engelleyecek bir sosyal medya yasası henüz TBMM'nin gündemine gelmiş değil.