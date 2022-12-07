Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu hiç düşünmedin mi? Ne oldu, gözlerin faltaşı gibi açıldı Nevşin Mengü

Hikmet Genç, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü, hakim havanın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu itiraf eden Nevşin Mengü'ye "Hani 'geliyor gelmekte olan'dı?.. N'oldu da 'yok biz yine kazanamayız' demeye başladınız" diye sordu. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ah vah" demeye başladılar.

Muhalefet 'Beceriksiz'miş.

2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısı tersine dönmüş. Hakim hava, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı yönündeymiş...

Ben demiyorum. Karalar bağlayan Nevşin Mengü diyor.

Görece saçı daha kuru olan Aslı Aydıntaşbaş da Nevşin'i tasdik ediyor. "Nevşin doğru söylüyor, dış dünyada hava dönüyor" diyor...

Tarafsız bağımsız Halk TV'de de 'AKP'nin oyu artıyor' yorumlarıyla karşılaşıyoruz.

Hani "geliyor gelmekte olan"dı?.. N'oldu da 'yok biz yine kazanamayız' demeye başladınız.

Suçlu muhalefetmiş. Beceriksizmiş. 'Aday kavgası', 'kayıkçı kavgasına' dönmüşmüş...

Hadi ya?!.. Sizin hiç suçunuz yok, öyle mi?..

Şeyh İbni Bidonî hazretleri ne diyordu?..

"Tele1, HALK TV seyreder, Sözcü Cumhuriyet okursanız, AK Parti bitmiş, CHP % 90 seçimi almış zannedersiniz. Seçimden sonra Erdoğan dozer gibi üstünüzden geçer."

Hayal kırıklığının sebebi sizsiniz. Saçmalıkları desteklediniz, hakikatleri görmezden geldiniz.

Sürekli kin ve nefret kusarak bir kısım seçmeni "Tuvalet terliğine" oy basmaya ikna eden siz değil misiniz?

"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" kafasıyla, muhalefete (yaptıkları "deli saçması" da olsa ) destek vermediniz mi?..

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" gibi ham bir hayali yutturmaya çalışan da,

Vizyonu hamburgerden öteye geçemeyen birinin ülkeyi yönetebileceğine inanıyormuş gibi yapan da,

'Her muhtara bir yardımcı atayarak' işsizliği bitireceğini söyleyen By Kemal'e itiraz etmeyen de sizsiniz...

İçi bomboş, standart bir CHP kurultayı tadındaki "ikinci yüzyıla çağrı" vizyon bilmem nesine hâlâ 'şampiyonlar ligi' diyorsunuz.

By Kemal'in aday olmak için yanıp tutuştuğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Akşener'in "Mansur Yavaş veya İmamoğlu aday olursa 'hayır' demeyiz" diyerek By Kemal'e rest çektiğini biliyorsunuz...

Ama sürekli birbiriyle itişip kakışan, liberal sosyalist milliyetçi İslamcı komünist karışımı 6'lı masaya hala; 'demokrasinin Nirvana'sı diyorsunuz!..

Uslanmıyorsunuz, ders almıyorsunuz...

Sonra?..

Girdisi çıktısı dozer!.."