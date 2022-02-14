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Medya Alçaklara bak sen! O ülke, gelecekte Kabe'yi yıkacakmış
Medya

Alçaklara bak sen! O ülke, gelecekte Kabe'yi yıkacakmış

Star yazarı Aziz Üstel, ABD'de, VOA televizyonu sunucusunun "Amerika'ya yönelik terör saldırıları devam ederse ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, ABD'li Temsilciler Meclisi üyesinin "Gerekirse en kutsal yerlerini bombalarız. Gerekirse Kabe'yi yerle bir ederiz" şeklinde küstah bir cevap verdiğini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:32:00 -
Alçaklara bak sen! O ülke, gelecekte Kabe'yi yıkacakmış

Star yazarı Aziz Üstel, ABD'de, VOA televizyonu sunucusunun "Amerika'ya yönelik terör saldırıları devam ederse ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, ABD'li Temsilciler Meclisi üyesinin "Gerekirse en kutsal yerlerini bombalarız. Gerekirse Kabe'yi yerle bir ederiz" şeklinde küstah bir cevap verdiğini köşesine taşıdı. İşte o şok edici yazı:

"Amerika'da, VOA (Voice of America--Amerika'nın Sesi,) televizyonunda sunucu ABD'li Temsilciler Meclisi üyesine soruyor:

"Amerika'ya yönelik terör saldırıları devam ederse ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?"

"Gerekirse en kutsal yerlerini bombalarız."

"En kutsal yerler derken Kabe'yi mi kastediyorsunuz?"

"Evet Kabe. Gerekirse yerle bir ederiz!"

Şimdi, bu ahlaksızın ve yandaşlarının neden Kabe'ye göz diktiklerine bir bakalım:

Allah'ın kulların yapacağı ibadet, namaz ve dualara ihtiyacı yoktur! Ama inanların ibadetlerine ihtiyacı vardır. Yani bizim başka yollara değil sadece Allah'a ihtiyacımız vardır.

Şimdi gelelim IŞİD'e!

Suriye'de adını duyuran IŞID Terör Örgütü yaptığı katliamlarla koyun boğazlar gibi kafa kesmekle ve kestikleri Müslümanların ciğerlerini çiğ çiğ yemeleriyle dünyaya korku saldılar. Ardından Veysel Karani türbesini dinamitlerle havaya uçurdular. İslam dünyasının gıkı çıkmadı.

Irak'a geçen IŞID teröristleri katliamlarına burada da devam etti.

Gene İslam Dünyası sus pus oturdu.

Derken Illuminati'nin küçük ordusu IŞID Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdikleri haberde "Allah'a yemin olsun eğer Suudi Arabistan'ı fethedersek, Allah'tan başkasına ibadet edildiği için Kabe'yi yıkacağız!"

Görüldüğü gibi Kabe Müslümanların kutsalıdır.

Ama hangi Müslümanların?

İşi gücü para olan Suudilerin ve BAE'nin değil.

Türkiye gibi şekilci değil gerçek Müslümanların.

Kendi silahını kendi üreten Türkiye zaten şimdiden gariban Müslümanların umudu haline gelmiştir. Yakında bütün Müslüman dünyasının önderliğini ilan edecektir. O zaman bakalım IŞID gibi köpek sürüleri kalıyor mu bitiyor mu?!"

 

 

 

 

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Yorumlar

Hasanali köse

Kabenin sahibi biz degiliz suud itleri hic degildir bire kafirler Kabeyi yikmaya gelen ebrehede öyle demisti ama ne oldu acaba bir deneyin bakalim kafirler Allahu Tealanin görünen görpnmeyen ordulari var bakalim ne oluyor az kaldi az paramparca olacaksiniz Allahin izniyle amerkan teccali cin teccali rus teccali
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Eko

Bombalayin da gorelim kabenin sahibi size napcak Allah kahretsin sizi tez gunde ins
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