Alçaklar, zihinsel engelli çocuğa 2 gün boyunca tırda tecavüz etmiş

İstanbul'daki evinden kaçan 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, iddiaya göre Kocaeli'de 3 şüpheli tarafından 2 gün boyunca tır içerisinde cinsel istismara maruz kaldı.

4 Nisan 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana gelen olayda, İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindi.

İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 2 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı.

Olayın ortaya çıkmasıyla tır şoförü M.C. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin zihinsel engelli olduğu ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

M.C. hakkında; 'Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşma salonunda tutuklu sanık M.C. ve taraf avukatları hazır bulunurken, mağdur E.Z.İ.’nin babası ise duruşmaya SEGBİS ile İstanbul’dan katıldı.

Sanıktan şikayetçi olan E.Z.İ.’nin babası M.E.İ. "Sanık yalan söylemektedir, benim kızım 15 yaşındadır. Kızım zihinsel engellidir ve bu olaydan sonra devlet koruması altına alınmıştır. Kızım 2 defa evden kaçmıştır. İlk evden kaçışında onu karakoldan aldık, ikinci kaçışında ise bu olay yaşandı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.