Alçaklar adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar emniyetten çıkarıldı.

Zırhlı araçlar eşlik etti

Terör saldırısında caddeyi bombayı bırakan kadın terörist Alham Albashır ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirildi. Çok sayıda zanlı zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü. Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

Adliyeye sevk edildiler

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 49'u sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

'Talimat geldi patlattım'

Saldırı gecesi saklandığı evde kıskıvrak gözaltına alınan Albashir, ifadesinde hain planının tüm detaylarını anlattı. Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.