Alçak teröristin avukatı ilk kez konuştu: Beni azletti, propaganda yapabilir

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının düzenleyicisi Brenton Tarrant avukatını azlederek mahkemede kendini temsil etmeye karar verdi. Saldırganın bu hamlesi, ‘duruşmayı propaganda platformuna çevirebilir' endişesini de beraberinde getirdi.

Cinayetle suçlanan Tarrant'ın avukatı Richard Peters, New Zealand Herald gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kendisini azlettiğini doğruladı. Peters, Tarrant'ın duruşmada kendisini temsil etmek istediğini söylediğini aktardı. Peters, saldırganın mahkemeyi aşırıcı fikirlerini tanıtmak amacıyla kullanabileceği olasılığını gündeme getirdi.

Peters, "Eğer duruşmayı kendi düşüncelerini aktarmak için kullanırsa mahkeme anlayış göstermeyecektir" dedi.

Avukat: Akıl sağlığı yerinde

Tarrant hakkındaki tespitini de paylaşan Peters, "Aşırı görüşlere sahip olmasının dışında Tarrant bana akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri gibi gelmedi" dedi.

Saldırı hakkında Tarrant'la konuşma fırsatı bulamadığını aktaran avukat, yine de herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı belirtisi görmediğini söyledi.

5 Nisan'da mahkemeye çıkacak

Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkeme önüne çıkacak. Tarrant'a cinayet dışında başka suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.

Tarrant ile aynı gün gözaltına alınan diğer üç kişininse saldırılara karıştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, saldırıları sadece bir kişinin düzenlediğini düşündüklerini aktardı.

Aracında silah bulunduğu için gözaltına alınan bir kadın serbest bırakıldı. Yine aynı gerekçeyle gözaltına alınan bir adam silahla yasadışı başka bir suça karışmakla suçlandı. Gözaltındaki diğer bir adamda ırkçılığı kışkırtmakla suçlanıyor ve bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.