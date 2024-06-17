Alçak siyonist Moşe Feiglin'den Nazi taktiği! Canlı yayında skandal öneri

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı sürüyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a karşı büyük bir hezimet yaşayan İsrail ordusu, bebekleri çocukları ve kadınları katlederek yüzyılın en ağır insanlık suçlarını işliyor.

Uluslararası sistemin korumasında Batı'dan gelen yüksek tahripli füzelerle Gazze'ye sıkışan savunmasız 2 milyon Filistinliye yönelik etnik temizlik yapılırken, İsrail'de karar mekanizmalarını etkileyen aşırı sağcı politika yapıcılar alçak yüzlerini ifşa etmeye devam ediyor.

"GAZZE'DE BİR FİLİSTİNLİ KALIRSA YAŞAYAMAYIZ"

Siyonist ve eski milletvekili Moşe Zalman Feiglin, İsrail'in en çok izlenen haber programı N12'de 'Nazist' itiraflarda bulundu.

Amaçlarının bütün Gazze'deki bütün Müslümanları öldürmek olduğunu açıklayan İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Feiglin şu sözleri sarf etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hitler'in dediği gibi, 'Bir Yahudi kalırsa yaşayamam', Gazze'de bir tane İslamo-nazi (Filistinli) kalırsa burada yaşayamayız."