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Alçak saldırıda derin izler

Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’ı cuma namazına giderken öldüresiye darp eden ve gözaltına alındıktan 48 saat sonra Adli Tıp’ın skandal raporuyla serbest bırakılan 4 saldırganın tüm bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:13
Alçak saldırıda derin izler

Murat Alan soruşturması derinleşiyor. Akit TV’deki cesur ve dobra yorumları sebebiyle Odatv başta olmak üzere Sözcü, Cumhuriyet ve militan sol medyanın hedef gösterdiği Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik alçak saldırının üzerinden 12 gün geçti. 6 yaşındaki oğluyla cuma namazına giderken Murat Alan’a beyzbol sopası ve bıçaklı saldırı düzenleyen 4 saldırganın yargılamasına devam ediliyor. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan, Savaş Karaca isimli 4 zanlının derin ilişkilerine yoğunlaşıldığı belirlendi. Savcılığın, Murat Alan’ı öldüresiye darp eden saldırganların bağlantıları üzerinde durduğu ve incelemesini bu yönde detaylandırdığı öğrenildi.

Tüm yönleriyle incelenen olayla ilgili yeni bilgiler de gün ışığına çıkıyor. Zanlılardan Serdar Acar, Bayram Geçimli ve Ferhat Özcan’ın saldırıdan iki gün önce İstanbul’a geldiği, Savaş Karaca’nın ise İstanbul’da ikamet ettiği saptandı. Ankara’dan gelen vandalların kullandığı Audi marka otomobilde çakar lamba ve siren yer aldığı kaydedildi. Saldırıda kullanılan beyzbol sopası ve bıçağın çakarlı arabada taşındığı saptandı.

Saldırganların 4’ü de aramızda!

Yönetmeliğe göre sadece polis, ambulans, itfaiye, yol bakım araçları çakar kullanabiliyor. Emniyet Müdürlüğü’nün sistemine kaydedilen çakarlı araçlar yalnızca “görev” sırasında çakarlarını devreye sokabiliyor. Usulsüz şekilde çakar takan saldırganların bu şekilde Ankara’dan İstanbul’a kadar nasıl geldiği, İstanbul’da geçirdikleri iki günlük süre boyunca hiçbir müdahaleyle karşılaşmaması kuşku uyandırdı.

Karanlık bağlantıları araştırılan 4 zanlının, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla 20 Haziran’dan bu yana serbest olması tepki çekiyor. Sadece 2 gün tutuklu kalan Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan, Savaş Karaca elini kolunu sallayarak toplum içinde geziyor. Yurt dışına çıkış yasağı bulunan zanlılarla ilgili adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

Skandal rapor

Murat Alan’a cuma namazına giderken “senin de siyasi iradenin de hakkından geleceğiz” diyerek saldıran zanlıların serbest bırakılmasında Adli Tıp’ın skandal raporu etkili olmuştu. Başına sopa darbeleri alan, omzu çıkan, eli parçalanan, ayakta zor durabilen Murat Alan’ın yaralanmasını ‘Basit Tıbbi Müdahale’ olarak kayda alan Adli Tıp Doktoru Nurettin Karaca’nın raporunun ardından Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği, 4 saldırganı serbest bırakmıştı.

Kamera kayıtları tek tek inceleniyor

Zanlıların tartışma olmaksızın organize biçimde gazeteci Murat Alan’a çocuğunun gözü önünde saldırı düzenlediği, saldırının gerçekleştiği Sarıgöl mahallesindeki kameraların tek tek incelenmesiyle tespit edildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:13
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Murat Alan
  4. Akit TV
  5. Odatv
  6. Sözcü
  7. Cumhuriyet
  8. Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan
  9. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. Serdar Acar
  11. Bayram Geçimli
  12. Ferhat Özcan
  13. Savaş Karaca
  14. beyzbol sopası
  15. Emniyet Müdürlüğü
  16. Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği
  17. cuma namazı
  18. Adli Tıp
  19. Adli Tıp Doktoru Nurettin Karaca
  20. Basit Tıbbi Müdahale

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