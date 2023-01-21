Alçak saldırı sonrası İsveç markalarına boykot çağrısı
İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, sosyal medya hesabından İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini İsveç markalarını boykot etmeye çağırdı.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan, büyük bir alçaklığa imza atarak polis koruması eşliğinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Polisler aşağılık Paludan'ın çevresini sararak kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'ın alçak eylemine İsveç hükümetinin izin vermesi ise büyük tepkiyle karşılandı. Türkiye genelinde infiale yol açan skandal eyleme siyasetçilerden de peş peşe sert tepkiler geldi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise alçak saldırıyı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirerek "Kur’an yakılması ifade özgürlüğüne girer" dedi.
İsveç mallarına boykot çağrısı
İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrıda bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine seslenen Atalay, H&M ve Ikea gibi İsveç markalarının boykot edilmesini istedi.
İsveç firmalarından bazıları şu şekilde:
"ABB, Akzo Nobel, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, H&M, Ikea, Saab, Sandvik, Scania, SKF, Skanska, Teliasonera, Tetra Pak ve Volvo"