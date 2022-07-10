Alçak mektup ifşa oldu! Hadi lan oradan deyyuslar

ABD'deki Yunan lobisi, Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Temsilciler Meclisi'nden 35 milletvekili, Amerikan silah sistemlerinin Türkiye'ye tedarik edilmemesi için Başkan Joe Biden'a mektup gönderdi.

Türkiye'nin hem ABD'ye hem de NATO'ya taahhütlerini yerine getirmediği iddia edilen mektupta, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hareket ettiği öne sürülerek, şu hadsiz ifadeler kullanıldı:

"30 Haziran'da İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) zirvesinde, Blok 70 F-16'ların potansiyel satışı ve Türkiye'ye mekanik güncellemeler hakkında yapılan yorumlardan derin endişe duyuyoruz.

Bu satışın reddedilmesini şiddetle istedik çünkü bu, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya yönelik taahhütleriyle, hükümetin yurtiçinde ve yurtdışında işlemeye devam ettiği geniş insan hakları ihlallerini görmezden geldiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ödüllendirmektir.

Erdoğan sürekli olarak, müttefiklerinin ortak çıkarlarının üzerinden kişisel kazanç için bölücü taktiklere öncelik vermeyi seçti. Finlandiya ve İsveç'ten saçma ve alakasız tavizler alana kadar NATO'ya katılmalarını engelleme tercihi, NATO'nun stratejik duruşunu desteklemek için asgari düzeyde çaba sarf ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Erdoğan'ın taktikleri sürpriz değil

Erdoğan'ın NATO ittifakının ortak çıkarlarına aykırı taktikler kullanması sürpriz değil. Yıllardır Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Kuzey Afrika'yı istikrarsızlaştırmak için askeri gücünü defalarca kullandı. Türk ve Türk destekli kuvvetler, bu saldırılar sırasında, Irak, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki hastaneler ve okullar gibi sivil hedefleri kasten bombalamak da dahil olmak üzere, savaş suçları işlemek için Amerikan yapımı silah ve bileşenlerini kullandılar. Ayrıca bu silahları, Yunanistan ile Kıbrıs gibi NATO müttefiki ve ortağının egemen topraklarını ihlal etmek için defalarca kullandılar. Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya bağlı bir müttefikin eylemleri değil.

Amerikan gelişmiş savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı, Erdoğan'ı birdenbire iyi bir müttefike dönüşmeyecek. Daha büyük olasılıkla, bu silahlar bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma yol açacak. Türkiye, ABD silahları ve askeri operasyonları hakkında önemli bilgileri Rusya'ya aktarması muhtemel olan S-400 füze savunma sistemlerini de kullanmaya devam ediyor.

Türk ordusuna daha fazla destek sağlamamalı

Buna ek olarak Erdoğan, iktidardaki hakimiyetini sürdürmek için haksız seçimleri teşvik etmeye, sivil toplumu bastırmaya ve içeride insan haklarını kötüye kullanmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi gerilerken ve Erdoğan tüm zamanların en düşük destek seviyesindeyken, doğrudan onun baskıcı iktidar partisi tarafından kontrol edilen haber kaynakları, NATO zirvesinde elde edilen tavizlerde olduğu gibi, onu desteklemek için her türlü büyük silah satışını propaganda olarak kullanacak.

Yönetiminiz, Türkiye'ye yeni F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin satışını teşvik ederken, biz Kongre üyeleri olarak, bunun gerçekleşmesini önlemek için her türlü önlemi alacağımızı lütfen bilin. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atana kadar Türk ordusuna daha fazla destek sağlamamalı."