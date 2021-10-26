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Dünya Alçak Hindular gemi iyice azıya aldı! Şimdi de “Camilerinizi yıkacağız” tehdidi
Dünya

Alçak Hindular gemi iyice azıya aldı! Şimdi de “Camilerinizi yıkacağız” tehdidi

Hindistan’da İslam düşmanı Sri Ram Sene örgütünün başkanı Pramod Muthalik, Gadag bölgesindeki Jamia Camii’ni yıkacakları tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:16:00 -
Alçak Hindular gemi iyice azıya aldı! Şimdi de “Camilerinizi yıkacağız” tehdidi

 MÜNÜBE YILMAZ 

Hindistan’da İslam düşmanı Sri Ram Sene örgütünün başkanı Pramod Muthalik, skandal bir açıklamaya imza attı. Karnataka eyaletinin Gadag bölgesinde kalabalığa seslenen Muthalik, Venkateshwara tapınağının üzerine inşa edildiğini ileri sürdüğü Gadag’daki Jamia Camii’nin yıkılması gerektiğini söyledi.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya şehrinde 1528'de yapılan ve 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camii’nin yerine inşa edilecek olan Ram tapınağına göndermede bulunan Muthalik, “72 yıl Ram tapınağı için savaştık. Bunca yıldan sonra Babri Camii’nin yerine tapınak inşa ediliyor. Benzer şekilde Gadag’daki Jamia Camii için de savaşacağız" küstahlığında bulundu. Uttar Pradeş’teki din değiştirmeleri durdurmak için ekipler oluşturduklarına da vurgu yapan İslam düşmanı Muthalik, “İsa'nın babası bile Hindu dinini yok edemez” ifadelerini kullandı.

 

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