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Spor Alberth Elis kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
Spor

Alberth Elis kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Alberth Elis Fenerbahçe | Yeni sezona güçlü bir ekiple başlamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak sarı-lacivertli ekibin adı Alberth Elis ile anılıyor. Peki, Alberth Elis kim kaç yaşında? Alberth Elis hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 12:26:00 -
Alberth Elis kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin adı son zamanlarda Alberth Elis ile anılmaya başladı. Bordeaux'un Honduraslı futbolcusunun da sarı-lacivertil kulübe olumlu baktığı ileri sürüldü. Peki, Alberth Elis kaç yaşında?

Alberth Elis kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Alberth Elis 12 Şubat 1996'da dünyaya geldi. Honduraslı futbolcu sağ kanatta görev alıyor. 1.80 boyundaki futbolcu sağ kanat dışında solda ve santrfor mevkilerinde görev alıyor. 26 yaşındaki futbolcu Bordeaux forması giydi. Kulübünün 3.lige düşürülmesinin ardından Alberth Elis'in takımdan ayrılmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Alberth Elis, Fransız ekibiyle 21 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

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