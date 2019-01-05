Albayrak'tan şehit Fethi Sekin mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Adliyesi önünde şehit düşen Fethi Sekin'le ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanı Albayrak, yaptığı paylaşımda "İzmir Adliyesi önünde bir kahramanlık destanı yazarak şehit düşen Fethi Sekin’i, şehadetinin ikinci sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.