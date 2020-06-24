Albayrak’tan bankalara milli şuurla hareket edin uyarısı

Buğra Kardan

Bankaların Genel Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen TBB Genel Kurulu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finans sektörü ve ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bankaları, aktif rasyo düzenlemesine uymaya davet eden Bakan Albayrak, düzenlemenin etrafından dolanmak isteyen bankalara bundan kaçınması önerisinde bulundu. Albayrak’ın verdiği mesajlar ana başlıklarıyla şöyle oldu:

Bankalar düzenlemelere uymalı

Türkiye çok güçlü altyapıya kavuştu. Aktif rasyo düzenlemesinin etrafından dolaşmak ve rasyoyu tutturmak için işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uygulamak lazım. Bazı bankalar koordine olmuşlar ve değerleme şirketlerini baskı altına alıyorlar. Almamak lazım. Onları yönlendirecek bağımsızlıklarına zarar verecek davranışlardan kaçınmak lazım. Uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanmak lazım. Müşterilerin hassasiyetlerini dinleyelim kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlanmalı.

Yeniden yapılandırmaları hızlandırın

Sorunları ötelemek yerine ödeme gücüne uygun yapılandırma oluşturmalısınız. Elinizden geldiğince adaletli destek oluyorsunuz ama hızlanmalıyız. Sorunlu şirketlere ait kredilerin aktarıldığı tek elden tasfiye edildiği tüm bankaların ortak olacağı varlık yönetim şirketi hazırlığı yürüttüğünüzü biliyorum. Tüm paydaşların kazandığı etkin ve hızlı çalışan model ortaya koyabilirseniz biz de devlet olarak bu yapıya tüm desteği sağlarız. Hep birlikte üzüm yiyelim amacımız bu sezon başladı bu adımları atmamız lazım. Net ve şeffaf şekilde düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu çerçevede ortaya koyulan tüm yaklaşımlar her adımın destekçisi olacağımıza ben buradan söz veriyorum. Amacımız, bankacılık sektörünü bir üst lige Türkiye ile birlikte çıkarmak için hareket etmek.

Ertelenmiş talebin devreye girmesi ve alınan tedbirlerle birlikte Türkiye’nin ‘V’ şeklinde toparlanmayla çıkarak kısa zamanda potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Büyüme trendine baktığımızda ihracatın yüksek katma değerli üretime dayalı modeli hayata geçirmeye devam edeceğiz.

İki hedefimiz var

Türkiye ekonomi değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Yeni dönem iki temel hedef var finansal istikrar ve güvenliği güçlendirmek. Finansal ve ekonomik altyapısını güçlendirmek ikincisi yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracatın istihdam yoluyla artış sağlayarak cari dengeyi güçlendirerek sağlam temelller üzerine ekonomi inşa etmek. Değişim sürecinde bankalar olarak nasıl devlet olarak bazı şeyleri değiştiriyorsak bankacılık sektörü bankaların bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bankacılık yapmanızı bekliyoruz.

Daha verimli olun

Bunu yerine getirirken aldığınız kararlar sosyal toplumsal refahını etkiliyor milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Ülkenin menfaati için topladığınız yerli üretimin ve ihracatın finansmanına istihdam oluşturucu alanlara yönlendirmelisiniz. Kısa vadeli karlılık için uzun vadeli bakmıyorlar. Hızlı şekilde ülke kaynaklarını farklı manalarda kullanayım motivasyonuyla hareket edilmemeli. En verimli nerede kullanılacaksa o alanda kullanılmalı kaynaklar. Ülke zenginleştikçe en önce kazanacak sektör bankacılık sektörüdür.