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Ekonomi Albayrak:"Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız"
Ekonomi

Albayrak:"Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:19:01 -
Albayrak:"Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız"
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