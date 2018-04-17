Albayrak: Tehditlerle karşı karşıyayız

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Dünyada çok hızlı bir değişim var. Üreticilerin tüketici tüketicilerin üretici olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü dünya çok farklı sınamalarla karşı karşıya olduğu gerçekle teknoloji bizlere çok şeyler sunuyor. Maliyetler düştü, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu yüzden çok farklı bir süreçle karşı karşıyayız. Tehditler ve sınamalarla karşı karşıyayız.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Enerjide kaynak çeşitliliği anlamında da rekabetçi olunmalı. Yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz.