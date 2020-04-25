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Ekonomi

Albayrak: "KGF kefaletli İşe Devam Desteğinde başvurular 143 bin 769’a ulaştı, 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi"

2020-04-25 12:52:39 -
Albayrak: "KGF kefaletli İşe Devam Desteğinde başvurular 143 bin 769’a ulaştı, 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi"
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Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

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