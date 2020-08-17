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Ekonomi

Albayrak: "Kamu borçluluğu rakamları ise dünya ortalamasının 3'te 1'idir. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda."

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:45:32 -
Albayrak: "Kamu borçluluğu rakamları ise dünya ortalamasının 3'te 1'idir. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda."
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