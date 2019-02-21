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Albayrak: Firmalar belli, çok ağır cezalar kesildi! Devamı gelecek

Gazeteci Turgay Güler'in sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fahiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, fiyatların büyük bir merkezden takip edildiğini ve ağır cezaların yazılmaya başladığını aktardı.

21 Şubat 2019 Perşembe 01:26
Albayrak: Firmalar belli, çok ağır cezalar kesildi! Devamı gelecek

Tanzim satışlara sebep olan fahiş fiyatlamayla ilgili soruya cevap veren Albayrak, tanzim satışın fikir babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade ederek, talimat gelir gelmez harekete geçildiğini söyledi.

Albayrak, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Ürünlerin fiyat hareketleri anbean takip ediliyor"

Ocak ayının ikinci yarısından sonra bu süreci detaylı inceledik. Ciddi bir big-data alt yapısı kurduk. Fiyatlama noktasında günde 4 milyon ürünü takip ediyoruz her gün. Büyük bir merkez kurduk. Rakamları anında görüyoruz.

"Fiyatlardaki hareket bir anda başladı"

Baktık ki, koordineli bir hareketlenme var fiyatlarda. 1-2 ürün değil. Bahanesi ne? Fırtına, yağmur, çamur... Eee? Bir de baktık ki, 3-5 bin dönüm sera zarar görmüş. Peki tüm Türkiye'de yüzde kaça denk geliyor? Binde 8'e... 5 liralık patlıcan 15 liraya, 6 liralık biber 25 liraya, 3 liralık domates 8 liraya, patates 8 liraya nasıl çıkar bir anda?

"Fiyatlar üzerinden siyasi saikle bir süreç yürütüyorlar"

Daha sonra çok enteresan bir şey ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'daki iki hal, Ankara, Mersin, Antalya, Adana... Sadece fahiş fiyatlama değil, siyasi saikle bir süreç yürütüyorlar. Bu süreç, vatandaşın en temel ihtiyaçlarını vuruyor.

"Tanzim satışın fikir babası Cumhurbaşkanımızdır"

Biz de, halka hizmet şuurundan hareketle, oluşabilecek dengesizlikleri ve fırsatçılığı engelleyecek şekilde Bakanlar Kurulu'nda koordineli bir şekilde tanzim satış adımını attık. Tanzim satışın fikir babası da Cumhurbaşkanımızdır.

"Firmalar belli, çok ağır cezalar kesildi, devamı gelecek"

Gıdada bakıyorsunuz, kar hırsı mı, fahiş fiyatlama mı, siyasi motivasyon mu? Üçünü de gördüğümüz bir süreç yaşadık. Denetimlerin bir kısmı ortada. 1 liraya almış, 9 liraya satıyor. Raporlara baktık. Ticaret Bakanlığımız, vergi müfettişlerimiz gerekli adımları atacak. Firmalar belli, hepsi belli. Çok ağır cezalar kesildi. Daha yeni başladık. İbreti alem. Öyle bir şey yok!

Ortada mal yok diye bir durum söz konusu değil. Mal var, ürün var, fahiş bir şekilde spekülasyon yapıyorlar.

"Bu daha başlangıç"

Rekabet Kurumu da devreye girdi. Yasalar çerçevesinde, lisanstır, izindir vs. çok farklı cezalar söz konusu olabilecek. Şu ana kadar 2 milyondan fazla ceza kesildi ama bu daha başlangıç. Çok daha ağır cezalar gelecek.

Faturalar ortada. 1 liraya almışsın, faturalandırmışsın. Diyorsun ki "esas faturam o değil, vergi, KDV falan..." O da suç. "Yüzde 800 değil de 300 kar ettik" diyorlar. Özrü kabahatinden beter. Hem fahiş fiyatlama yapmışsın, hem vergi kaçırmışsın.

"Vatandaşın rızkıyla, sofrasıyla oynatmayacağız"

Bu vatandaşın rızkıyla, sofrasıyla oynatılmasına izin veremeyiz. Böyle bir devlet olmaz dünyanın hiçbir yerinde. Cumhurbaşkanımızın talimatının gereğini yere getirerek bu adımlar atıldı.

"Bir günde nasıl yarıya iniyor?"

Üç günde fiyatlar üç katına çıkıyor da, bir günde nasıl yarıya iniyor? Ne oldu? Üretim on katına mı çıktı?

Özellikle gıda alanında, çok ciddi bir noktaya gidiyor Türkiye. Ülkemiz tarımda büyük devrimler de gerçekleştiriyor. Yeterli mi, değil.

"İthal ediyorlar" deniliyor. 2018 yılında Türkiye'nin tarım ihracatı 17.7 milyar dolar. İthalat ise 12.8 milyar dolar. Yaklaşık 5 milyar dolar dış ticaret fazla vermiş Türkiye.

"Tohum ithal ediyorlar" deniliyor. 2002 yılında 145 bin yerli tohum üretimi vardı, bugün 2018 rakamları itibariyle bu rakam 1 milyonu geçmiş. 

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 01:26
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