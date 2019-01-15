Albayrak açıkladı: Hedefi tam olarak tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk" dedi.

Berat Balbayrak, Twitter hesabından geride bıraktığımız ekonomik verilerini açıkladı.

"Bütçe açığı hedefimiz tuttu"

Hazine ve Maliye Bakanı şunları belirtti: "Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72.6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz, bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk.

"Aralık ayında bütçe geliri arttı"

Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 18.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde 19,9 oranında artış göstererek, 55.9 milyar TL'den 67.0 milyar TL tutarına ulaştı.

"Vergi gelirleri yüzde 15,8 arttı"

Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757.8 milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621.3 milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 oranında artarak 830.5 milyar TL oldu.

"Mali disiplinden taviz vermedik"

Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin, Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık.

Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır."