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Albayrak açıkladı: Hedefi tam olarak tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılında bütçe açığı ve vergi gelirinde hedefi tam olarak tutturduklarını açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 11:15
Albayrak açıkladı: Hedefi tam olarak tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk" dedi.

Berat Balbayrak, Twitter hesabından geride bıraktığımız ekonomik verilerini açıkladı.

"Bütçe açığı hedefimiz tuttu"

Hazine ve Maliye Bakanı şunları belirtti: "Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72.6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz, bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk.

"Aralık ayında bütçe geliri arttı"

Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 18.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde 19,9 oranında artış göstererek, 55.9 milyar TL'den 67.0 milyar TL tutarına ulaştı.

"Vergi gelirleri yüzde 15,8 arttı"

Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757.8 milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621.3 milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 oranında artarak 830.5 milyar TL oldu.

"Mali disiplinden taviz vermedik"

Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin, Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık.

Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır."

 

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:15
  1. Berat Albayrak
  2. 2018 ekonomi verileri

YORUM YAZ

  • Leventbay Leventbay 30 dk önce
    Berat ..! Bizim evde bütçe tutmuyor. Kendime kayyum atayacagım ..
  • LeventbayLeventbay35 dk önce
    Afferim sana berat . ... sen bizi güldürdün Allahta seni güldürsün
  • h.ömerh.ömer41 dk önce
    neyi tutturdun bizde bilsek nasrettin hocanın göle maya çaldığı gibi onumu tutdurdun.ortalık ateş pahası konuşurken sanki iktidara yeni gelmiş politikacılar gibi konuşuyorsun cekti caktı başka bişey yok
  • Şeref KazanŞeref Kazan51 dk önce
    Evet Değerlihemşehrim Albayrak kendihırsınızda yolsuzlukta hedefe ulaşmış olmalısınız biaraçtan in bi halkın arasındadolaş bakalım kimler hedefine ulaştı
  • engineerengineer56 dk önce
    tebrikler
  • meçulmeçul59 dk önce
    BU İNSAN SIFATINA BÜRÜNMÜŞ İNSANLAR MASAL DÜNYASINDA MI YETİŞİYORLAR ANLAMADIM DAHA DÜN ELEKTRİK DAĞITIM BEDELİ GELDİ 576,16 TL BUNU NEREMİZE SOKACAZ ANLAMADIM ESNAF SİZE GEREKEN CEVABI VERECEK KAFANIZA TAKMAYIN EKONOMİYİ OYU ALIRSINIZ SİZ MÜSLÜMAN GÖRÜNÜPTE FAİZİ FUHUŞU KUMARI YÖNETİRSENİZ SONUNUZ HÜSRAN OLACAK İNŞALLAHH....
  • Suavi Suavi 1 sa önce
    Anlat, anlat heyecanlı oluyor...
  • GaziGazi1 sa önce
    ... soğan, sarımsak, pırasa fiyatından haber ver sen bize.
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    500 tl den fazla kira alan ev sahiplerine ceza ve vergi getirilsin.

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