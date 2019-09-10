Albay Atasoy öğrencileri yalnız bırakmadı Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve jandarma personeli yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin her zaman yanında oldukları vurgusunu yapan Albay Atasoy,öğrencilerle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler, jandarmanın kendilerini sürekli ziyaret ettiklerini ve bundan duydukları memnuniyeti dile getirirken, her zaman jandarmanın güler yüzünü gördüklerini belirtti.

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