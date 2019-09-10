0553 313 94 23

Albay Atasoy öğrencileri yalnız bırakmadı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
Albay Atasoy öğrencileri yalnız bırakmadı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.


İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve jandarma personeli yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.


Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin her zaman yanında oldukları vurgusunu yapan Albay Atasoy,öğrencilerle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.


Öğrenciler, jandarmanın kendilerini sürekli ziyaret ettiklerini ve bundan duydukları memnuniyeti dile getirirken, her zaman jandarmanın güler yüzünü gördüklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
    1. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    2. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    3. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    4. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    5. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    6. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    7. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    8. Şehit babası Mehmet Demir son..
    9. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    10. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    11. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    12. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    13. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    14. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    15. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    16. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    17. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    18. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    19. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    20. Köyde uyuşturucu operasyonu
    21. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    22. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    23. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    24. Büyükşehir’den Balıklara yol
    25. Darbe girişimi davasında 4 sanık..
    26. Yazlık evlerin bakımında “yalıtım”..
    27. MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale’deki..
    28. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    29. İran'da kendini yakan kadın taraftar..
    30. Şehit yakınları ve Gazilerden..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!