Albaraka’dan yeni girişimcilere bir destek daha

Albaraka Garaj’ın üçüncü dönem girişimlerinden biri olan Clotie, yeni yatırım ile birlikte daha fazla kullanıcıya erişmeyi ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini tüm ülkeye yaymayı hedefliyor. Clotie, alışveriş yaparak zaman harcamak istemeyenlere, platform içerisindeki stilistler aracılığıyla, kullanıcılarına kendi tarzlarına uygun olarak seçilen kombinleri evlerinde deneme ve beğendiklerini alma imkanı sunuyor. Ayrıca; online alışverişten farklı olarak kişisel stil danışmanlığı, kolay alışveriş, kolay iade hizmetlerini ve kıyafetleri satın almadan önce deneme imkanı sağlıyor.

Albaraka Portföy Yönetimi’nin 2020 Mayıs ayında yeni kurmuş olduğu Albaraka Start-up GSYF ile Türkiye’deki girişimcileri desteklemeye devam edeceğini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Pandemi sürecine rağmen yatırımlarımız sürüyor. Pandemi dönemi bizlere insan davranışının çok çabuk değişebileceğini gösterdi.

Clotie’de bu dönemde hızla dönüşen, insan davranışlarına etki eden bir girişim. Bizi bu süreçte yatırım yapmaya iten dinamik bir yapıları var. Geçtiğimiz günlerde yine garaj girişimcilerimizden Vomsis’e 700 bin liralık yatırımda bulunmuştuk. Şimdi yine garaj girişimcilerimizden Clotie’ye Albaraka Start-up Fonu ile 500 bin lira yatırımda bulunmuş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte söz konusu yatırım desteğinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.