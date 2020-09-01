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Ekonomi Albaraka’dan ikinci el araç alım-satım işlemlerinde “Güvenli Ödeme Sistemi”
Ekonomi

Albaraka’dan ikinci el araç alım-satım işlemlerinde “Güvenli Ödeme Sistemi”

Albaraka Türk Katılım Bankası, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış tutarının güvenli ve eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi’ni müşterilerinin hizmetine sundu. Albaraka Türk Dijital Bankacılık Direktörü Yasemin Aydın, “Taraflar nakit taşıma zorunluluğundan kurtuldu ve böylece olası dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçildi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:38:00 -
Albaraka’dan ikinci el araç alım-satım işlemlerinde “Güvenli Ödeme Sistemi”

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği yaparak, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış tutarının güvenli ve eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi’ni müşterilerinin hizmetine sundu.

Hızlı, kolay ve güvenli

Güvenli Ödeme Sistemi’ni katılım bankaları arasında ilk olarak devreye alan Albaraka Türk, ikinci el motorlu kara taşıtı alış-satış işlemlerinin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Albaraka Türk Dijital Bankacılık Direktörü Yasemin Aydın, Türkiye Noterler Birliği ile kurdukları entegrasyon sayesinde Türkiye genelindeki bütün noterler için hizmet sunabildiklerini ifade etti.

Yakında mobil uygulamada

Bu sistem sayesinde müşterilerin hayatının kolaylaştığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: “İşlemler, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşiyor, taraflar nakit taşıma zorunluluğundan kurtuldu ve böylece olası dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçildi. Ödemelerin dijital olarak yapılması sebebiyle para ile temas da sıfırlandı. Mevcut durumda Albaraka Türk İnternet Şubesi üzerinden verilen bu hizmetin, çok yakında Albaraka Mobil, www.albaraka.com.tr ve tüm Albaraka şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara devam ediyoruz.”

Albaraka Türk İnternet Şubesi üzerinden verilen hizmet kapsamında araç alım-satımı yapmak isteyen müşterilerin şu adımları takip etmesi gerekiyor: “Satıcı, Albaraka Türk İnternet Şubesi’nden araç plakası, satış tutarı ve alıcı cep telefonu numarası girerek satış sürecini başlatır.  Satıcı tarafından başlatılan süreç sonrasında, satıcı ve alıcı cep telefonuna, işleme özgü referans numarası kısa mesaj yoluyla gönderilir. Alıcı, Albaraka Türk İnternet Şubesi’ne girerek cep telefonuna gelen referans numarası ile satış işlemini onaylar ve araç satış tutarı hesabından tahsil edilerek Albaraka Türk güvencesine alınır.

Anında satıcının hesabında

Alıcı ve satıcı birlikte notere giderek referans numarası üzerinden devir tescil işlemlerini tamamlar. Noterin işlemin tamamlandığını sistemden onaylamasının ardından, Albaraka Türk güvencesinde olan araç satış tutarı, anında satıcının hesabına aktarılır. Güvenli Ödeme Sistemi’nde noterde tescil işlemi gerçekleştirilene kadar işlem iptal edilebiliyor.”

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