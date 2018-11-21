Albaraka Türk'ten şubeleşme hamlesi

YENİ AKİT / Ekonomi Servisi

Katılım bankası Albaraka Türk, her alanda büyümeye devam ediyor. Üretimi, yatırımı ve ticareti finanse ederek ekonomiye önemli katkı sunan bankanın şube sayısı da 220’yi geçti. Faizsiz yatırım enstrümanları ile dikkat çeken Albaraka Türk, şubeleşme atağına da devam ediyor. Bu çerçevede büyük şehirleri ve Anadolu illerini radarına alan banka Türkiye genelindeki 222., İstanbul’daki 90. şubesini Taksim’de açtı.

Bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Taksim’de bireysel ve kurumsal müşterilerin taleplerinin karşılanacağını; dijital bankacılığın ilk örneklerinin sunulacağını dile getirdi. Taksim’in İstanbul’un en önemli buluşma merkezlerinden biri olduğunu belirten Utku, şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki hareketlilik ve canlılık dünyanın birçok mega şehri ile kıyaslanamayacak düzeyde. İş, yaşam, alışveriş, yeme içme ve turistik alanlarıyla gerçekten çok yüksek bir dinamizme sahip. Biz de kurum olarak uzun süredir Taksim’de bir şube açmayı çok arzu ediyorduk. İstedik ki buranın ruhuna, anlamına ve önemine uygun bir şube olsun. O yüzden gerçekten çok titiz bir çalışma yaparak Albaraka’nın ilk özel bankacılık hizmeti veren şubesini Taksim’de açtık. A’dan Z’ye tüm bankacılık hizmetlerini vereceğimiz bu şubemizde ayrıca dijital bankacılığın en güncel, en yeni uygulamalarını da sunacağız. İnovasyonu ve dijitalleşmeyi merkeze alarak müşterilerimize bir yandan geleneksel bankacılığın en sıcak, samimi örneklerden birini sunarken diğer yandan aynı çatı altında birbirinden ilginç uygulamaları deneyimleme imkânı tanıyacağız. Bankacılıkta iki farklı kanalı müşteri odaklı bir yaklaşımla bir araya getirip müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin Taksim’deki şubemizden memnun ve mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacağız.”

Ekonomiye dev katkı

Ülke ekonomisine ve büyümeye katkıda bulunduklarını anlatan Utku, “Üretime, yani büyümenin esas motor gücü olan reel sektöre finansman sağlıyoruz. Yatırımları destekliyoruz, ticarete destek sağlıyoruz. Bu, ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Bu yüzden mutluyuz, gurur duyuyoruz” dedi.

Dijitalleşmeyi ve inovasyonu stratejik yol haritasının merkezine koyduklarına işaret eden Utku, “Müşteri sadakati ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi vizyonuyla finansal teknolojiler alanındaki gelişmeleri kurum bünyemize katmaya devam edeceğiz. 2017’de hayata geçirilen sürdürülebilir dijital bankacılık programımızı bitmeyen bir yolculuk olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bankacılık altyapısını, süreçleri, dağıtım kanallarını ve ürünleri dijital ekosistemle tam uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Gölcük'e de hizmet

Albaraka Türk bir şube de Kocaeli’nin Gölcük ilçesine açtı. Şube müdürü Halil İbrahim Baş, Gölcük halkına en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını vurguladı.

Doğu'da iddialı

Albaraka Türk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya hizmet götürmeye büyük önem veriyor. Bu kapsamda Erzincan’a şube açıldı. Bankanın Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, müşterilerinin hemen her taleplerini karşıladıklarının altını çizerek, “Kârlı Hesap, Hac/Umre Birikim Hesabı, Çeyiz Hesabı, Konut Hesabı gibi katılma hesapları ile yatırımcıların birikimlerini değerlendiriyoruz. İlaveten müşterilerimize EFT, Havale, Ödemeler, Kiralık Kasa, Western Union gibi alışılagelmiş tüm bankacılık işlemlerini de sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Altundağ ayrıca şu görüşleri paylaştı:

Geçmişten günümüze çeşitli medeniyetler tarafından yönetilmiş Erzincan ilimize şube açma isteğimiz uzun zamandır bulunmaktaydı. Nitekim bu isteğimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde her ne kadar uzun yıllar fiziken var olamadıysak da Erzincan ilimizde yerleşik bireysel ve firma müşterilerimizin olduğunu belirtmek isteriz. Hem bu müşterilerimize yerinde hizmet vermek, hem de Erzincanlı vatandaşlarımız için sunabileceğimiz alternatif çözüm önerileri şube açma isteğimizi oluşturmuştur. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda hane halkının katılım bankacılığına büyük ilgi duyduğunu görmüş olmamız da şubemizi açmakta en önemli nedenlerimizin arasındadır. Bizler müşterilerimizin ihtiyaçlarını, içinde bulunduğu sektörün dinamiklerini, müşterilerimize ilişkin spesifik özellikleri, müşterimizin faaliyet, yatırım ve stratejilerini iyi anlamak ve bunlara uygun ürünler tavsiye ederek iş ortağı olmak için buradayız.