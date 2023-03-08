Albaraka Türk’ten, Hacı Adaylarına Özel Vade Farksız Finansman Desteği

Albaraka Türk, toplum yararını önceleme anlayışıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştiren Banka, bu kapsamda “Hac Kesin Kayıt Belgesi” ile Albaraka Türk şubelerine müracaat eden hacı adaylarına avantajlar sağlayan bir kampanyayı hayata geçiriyor. Hacı adayları, Albaraka Türk şubelerinden hac bedeli için finansman sağlamanın yanı sıra peşin ödemelerini de yapabiliyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, hac bedelinin yüzde 50’sinin peşin olarak ödenmesi durumunda, kalan miktar için Albaraka Türk müşterilerine finansman desteği veriliyor. Albaraka Türk müşterileri, banka tarafından sağlanan bu finansman desteğinden herhangi bir dosya masrafı ödemeden, 2 ay vade ve sıfır kâr ile yararlanabiliyor.

Finansman desteğinde üst yaş sınırı aranmıyor

Müşteriler tarafından TL olarak yatırılacak hac bedeli, Albaraka Türk tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili hesabına SAR (Suudi Arabistan Riyali) olarak havale ediliyor. Albaraka Türk müşterisi bir defaya mahsus olmak üzere kendisi, eşi, çocuğu veya kardeşi adına 150 bin TL finansman kullanabiliyor. Finansman kullanmak için herhangi bir üst yaş sınırı aranmazken, asgari 18 yaş ve üzeri müşteriler tüm ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

İlk hacı kafilesi 30 Mayıs 2023 tarihinde kutsal topraklara doğru yola çıkacak. Bu sebeple, hac finansmanı borcu, hacı adayı henüz hac farizasına başlamadan bitmiş olacak.

“Toplum yararını önceleyerek hareket ediyoruz”

Müşterilerine özel sağladıkları hac finansman desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, “Albaraka Türk olarak, yeni kampanyayı duyururken, daima toplum yararını önceleyerek hareket ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, sürekli olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinliyor, elde ettiğimiz verileri analiz ediyoruz. Bu kapsamda, hac ibadetini yerine getirme noktasında finansmana ihtiyaç duyan müşterilerimize, kâr amacı gütmeyen bir yaklaşımla çeşitli kolaylıklar tanıyoruz. Finansman desteğinin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Böylesi önemli konularda müşterilerimizi destek olmak adına ciddi mesai harcadığımızı vurgulamak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte de toplumsal değerlerimizi önceleyen yaklaşımımızla gerekli alanlarda yeni geliştirmelerimizi duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.

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