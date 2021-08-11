Albaraka Garaj’da 5. dönem ön hızlandırma programı başladı

Bugüne kadar Albaraka Garaj ile 85 girişimi desteklediklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz. 5. Dönemin ön hızlandırma programında 18 girişime ev sahipliği yapacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj’da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj’ın tüm imkanlarından yararlanarak hem start-up’larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daima en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.