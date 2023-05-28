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Siyaset Alayı masanın 6'nda kaldı
Siyaset

Alayı masanın 6'nda kaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:57:00 -
Alayı masanın 6'nda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın teveccühü ile yine sandıktan galip çıktı. Erdoğan'ı yıkmak için FETÖ-PKK desteğiyle kurulan ABD ittirmesi altılı masa rezil rüsva oldu, insan içine çıkamayacak hale geldi.

 yeniakit.com.tr 

28 Mayıs’ta Türk halkı, cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine tanıklık etti. Cumhurbaşkanı İkinci Tur Seçimi’nde halk, yine Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçti. Amerika ve Avrupa’nın desteğini alan, tüm terör örgütlerinin açıkça oy çağrısı yaptığı Kılıçdaroğlu ise havayı aldı.

Hiçbir ortak noktaları olmadığı, taban tabana zıt ilkeleri benimsedikleri halde sadece Erdoğan’ı devirmek için bir araya gelen altılı masa ise rezil rüsva oldu; terör destekli altı genel başkan da tabir caizse masanın altında kaldı.

Çok partili sisteme; demokrasiye geçişin ardından bir daha iktidar yüzü göremeyen CHP ve kuyruğuna takılan partiler, iktidara gelebilmek için terörün değil halkın desteğini almaları gerektiğini bir kez daha gördü. Halk, Batı diyeni değil, Anadolu diyeni seçti. Altı liderin bundan sonra görevlerine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle kaç seçim kaybettiği unutulan Kılıçdaroğlu’nun artık görevini bırakması bekleniyor!..

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