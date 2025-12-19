  • İSTANBUL
Gündem Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler
Gündem

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Vatandaşlar idam edilmelerini talep ettikleri uyuşturucu tacirleri hainlikte sınır tanımıyor. Bu kez Ağrı'da, İran'dan ülkeye giriş yapan tırda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük personeli ile Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda İran'dan ülkeye giriş yapan İran uyruklu şoförün kullandığı bir tırı incelemeye aldı.

Bulgaristan'a transit karışık gıda malzemesi taşıyan tırda yapılan kontrolde, yük arasında 48 koli içerisindeki 1152 plastik kavanozda 163 kilo 900 gram eroin bulundu.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

