Alayı betoncu çıktı

Yavuz Selim İstanbul

İstanbul’un kalbinde, şehre nefes aldıracak beton arazi yeşil alana dönüştürülüyor. Parklar, bahçeler, mesire alanı, insanların spor yapabileceği yerler, çocuk oyun alanları ve olası bir deprem esnasında milyonlarca İstanbulluyu misafir edip bünyesinde hastane ve havalimanı pistiyle sağlık ve ulaşım yönünden acil durum merkezi olabilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin düğmesine basıldı. Dünyanın en büyük kent içi parkı olacak 5 milyon metrekarelik yeşil sahada 132 bin 500 ağacın bulunacağı bu dev proje, çevreci görünümlü oluşumların maskesini düşürdü.

İtirazda var, yeşilde yoklar!

Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini yeryüzüne çıkarmaya yönelik maden ve kömür santrallerine karşı yeşil bahanesiyle ortalığı ayağa kaldıran, evlere ucuz elektrik ulaştırılabilmesi için başlatılan HES, JES, GES gibi projelere “ağaç ağaç” diyerek direnen, Gezi Parkı’nda sökülüp başka yere nakledilecek üç-beş ağaç için ayaklanan yurt dışı fonlu sözde çevre örgütleri, 5 milyon metrekarelik yeşil alanıyla dünyanın en büyük şehir içi parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine karşı “betoncu” kesildi. Ağaç istismarcıları, İstanbul’un göbeğinde 132 bin 500 ağacın dikileceği devasa Millet Bahçesi projesine karşı hiçbir destek açıklaması yapmadı.

Piyasada “ekolojist” diye dolanıp Haçlı Batı’dan oluk oluk fon alan, bu paralarla da ülke içindeki projelerin gerçekleştirilmemesi için eylemler düzenleyip yeşil namına hiçbir faaliyeti olmayan “ağaç kurtları”ndan Tema Vakfı, Greenpeace Türkiye, Yeryüzü Derneği, Doğa Derneği, Validebağ Savunması Platformu, Aydos Ormanı Savunması, Kozalak Derneği gibi oluşumlar A.H. Millet Bahçesi’ni yok saydı. Dünün çevrecileri, bugünün betoncuları Akit’in sorularından kaçtı. Betoncu ekolojistlerden Kuzey Ormanları Savunması Platformu ise şehrin merkezindeki Atatürk Havalimanı’na onbinlerce ağaç ekilmesine karşı çıktı. Kuzey Ormanları Savunması, dünyanın en çok yolcu taşıyan ikinci havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın kapatılmasını istedi. Betoncu ormancıların açıklamasında, “AHL korunmalıdır. 3 Havalimanının birbiriyle verimli çalışması mümkün değildir. Kamunun israf edilecek tek kuruşu yoksa 3. Havalimanı kapatılıp, beton sökülerek, Kuzey Ormanları’na iade edilmelidir” denildi.

İşte o maskeli çevrecilerin öne çıkanları:

Neredesin çevreci TEMA?

l TEMA Vakfı:

Başkanlık görevini, 2016-2021 yılları arasında Sorosçu Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Deniz Ataç’ın yürüttüğü TEMA Vakfı, tabiat bahaneli provokatif eylemlerde başı çekerken A.H. Millet Bahçesi projesine kör ve sağır kaldı. Gezi kalkışmasını destekleyen, Türkiye’nin dört bir yanındaki projelere karşı eylem düzenleyen Temacılar, İstanbul’un tam merkezinde binlerce ağaçlık devasa Millet Bahçesi eseriyle ilgili bir çalışmaya yer vermedi. Konuya ilişkin aradığımız TEMA yetkilileri, “acil toplantıda” oldukları gerekçesiyle tarafımızla görüştürülmezken, mail yoluyla yönelttiğimiz konuya ilişkin sorular da cevapsız bırakıldı. Mütevelli heyetinde Koç Holding yöneticilerinin de olduğu TEMA Vakfı, İstanbul Mavramoloz Ormanı’nda ağaç katliamı yapılarak inşa edilen Koç Üniversitesi’yle ilgili de ısrarlı haberlerimize rağmen hiçbir açıklama yapmamıştı.

Betona sahip çıktılar, ağacı istemediler

l Kuzey Ormanları Savunması:

Betoncu ekolojistlerden Kuzey Ormanları Savunması Platformu, şehrin merkezindeki Atatürk Havalimanı’na onbinlerce ağaç ekilmesine karşı çıktı. Kuzey Ormanları Savunması, dünyanın en çok yolcu taşıyan ikinci havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın kapatılmasını istedi. Betoncu ormancıların açıklamasında, “AHL korunmalıdır. 3 Havalimanının birbiriyle verimli çalışması mümkün değildir. Kamunun israf edilecek tek kuruşu yoksa 3. Havalimanı kapatılıp, beton sökülerek, Kuzey Ormanları’na iade edilmelidir” denildi.

‘Yeşil ajanlar’ sessiz

l Greenpeace Türkiye:

Hollanda merkezli sözde çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, Türkiye’de hep kaosun yanında. Maden ve kömür santrali yatırımlarına tabiatı bahane ederek eylemler düzenleyen, Greenpeace Türkiye, Millet Bahçesi’ni yok sayıyor. Aradığımız Greenpeace Türkiye iletişim ofisi, sorularımızı cevaplayacak yetkili bir merci olmadığını, sadece basın birimlerinin olduğunu onların da sürekli değişkenlik gösterdiği bildirildi. Kendilerine ulaştırdığımız maile de geri dönüş yapılmadı.

Gıda fiyatını konuşuyorlar, devasa parka susuyorlar

l Validebağ Savunması Platformu:

Gıda fiyatlarıyla ilgili bile açıklama yapan CHP-HDP yanlısı Validebağ Savunması, dünyanın en büyük yeşil projesi olan Millet Bahçesi’yle ilgili sosyal medya platformlarından hiçbir açıklamaya yer vermedi.

Hırsızları anıyor, çevre projesine susuyor

l Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği:

Banka soyguncusu Deniz Gezmiş’in ölüm yıldönümünde “Gencecik fidan iken zalimlerce asıldılar” diye paylaşımlar yapan sözde çevreciler, İstanbul’daki dünyanın en büyük şehir içi parkı projesiyle ilgili çıt çıkarmadı.

l Yaşam ve Dayanışma Yolcuları:

Akkuyu Nükleer Santrali, Alakır’daki HES’lere, Karaburun’da RES’lere, Soma’da termik santrallere itiraz eden sözde çevreci Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu, A.H. Millet Bahçesi’yle ilgili hiçbir destek açıklaması yapmadı, yapamadı.

l Yeryüzü Derneği:

Gezi kalkışmasının elebaşlarından ve 18 yıl hapse mahkum edilen mimar Mücella Yapıcı’nın serbest bırakılması için gündem oluşturan Yeryüzü Derneği, çevresi vasfına uygun bir mesele olan A.H. Millet Bahçesi projesine hiçbir destek açıklaması yapmadı. Projenin İstanbul’un ekolojisine faydalarına yönelik hiçbir projeye imza atılmadı.

Doğa sadece isminde

l Doğa Derneği:

Ülkenin çeşitli noktalarındaki maden ve turizm projelerine itiraz etmeyi tabiat savunuculuğu zanneden Doğa Derneği de 5 milyon metrekarelik A.H. Millet Bahçesi’ni görmezden geliyor.

Aydos istismarcıları listede

l Aydos Ormanı Savunması:

İstanbul’un tarihi Aydos bölgesinin yeşil istismarcıları, bölgede inşa edilecek Millet Bahçesi’ne karşı çıkıyor. “Ormanın, gölün ve canlılarının yok oluşuna sebebiyet veren göl üzerinde ve çevresindeki doğa dostu olmayan insan faaliyetleri ve Millet Bahçesi inşaatı derhal durdurulmalıdır!” açıklamaları yapan Aydos Ormanı Savunması, büyük beton yapının kaldırılıp tabiatla buluşturulacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne destek vermedi, karşı çıkmak için henüz bahane de bulamadı!

Alın size ‘orman’ konuşsanıza!

L Kozalak Derneği:

Sürekli “Ormanları korumak için, orman kanunu değiştirilmeli, ormanların orman dışı statüsüne geçirilmeleri yasaklanmalı. Yeni bir orman kanunu istiyoruz!” diye açıklamalar yapan çevrecilerden Kozalak Derneği, İstanbul’un göbeğinde adeta bir ormanın oluşturulacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni yok sayıyor.