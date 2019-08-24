0553 313 94 23

Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis, bir süredir takibe aldığı uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:32
Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis, bir süredir takibe aldığı uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettiği 3 kişiyi takibe aldı. Bir süre şahısları izleyen polis, Barış Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan S.S (39), D.E (33) ve E.G (32) isimli şahıslar, 5.8 gram ’kristal’ olarak tabir edilen metafetamin ve 10 gram esrarla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.S mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0
    1. TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 -..
    2. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel..
    4. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya..
    5. Hacire anne azmiyle oğlunu terörün..
    6. Denizli'de traktörün altında kalan..
    7. "Derin Akıntı" sergisi Heybeliada..
    8. Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu
    9. Antalyaspor, Arjantinli santrfor..
    10. Motosiklet ile otomobil çarpıştı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin..
    12. CHP’den kadın cinayetleriyle ilgili..
    13. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    14. Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
    15. MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî..
    16. Kula’da jandarmadan motosiklet..
    17. Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni..
    18. Karadenizlinin fındığını Karadeniz..
    19. Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen..
    20. FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL..
    21. Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk..
    22. Hasat festivalinde renkli görüntüler
    23. STSO’da 15 ayda 1 milyon liralık..
    24. Bergama’da Türkiye Süper Enduro..
    25. Uyuşturucu operasyonunda hakim..
    26. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    27. Şanlıurfa'da İsotun 'acı' serüveni..
    28. Ankaragücü Kayserispor saat kaçta..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru gürültüye..
    30. Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!