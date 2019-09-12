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Alaşehir’de öğrenci servisleri denetlendi

Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:50
Alaşehir’de öğrenci servisleri denetlendi

Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğrenci taşıyan servisleri denetledi. Manisa’da en çok taşımalı öğrencinin olduğu ilçenin Alaşehir olduğunu ve her gün 4 binden fazla öğrencinin kırsal mahallelerden okullara taşındığını kaydeden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun şimdiye kadar bir aksilik yaşamadıklarını ve yaşamamak için de denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini söyledi.


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte Manisa ilçelerinin içerisinde en çok taşımalı öğrenciye sahip Alaşehir’de öğrenci taşıyan servisler Alaşehir trafik ekipleri tarafından denetlenmeye devam ediyor. Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan da katıldı. Kaymakam Uçgun, denetimlerde servis sürücüleriyle ve öğrencilerle sohbet ederek önerilerde bulundu.


Denetimlerde öğrenci taşıyan servis araçlarının fiziki durumu, klimalar, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri, araçların kameraları ve öğrenci taşıma yönetmeliğinde gerekli belgeler kontrol edildi.


Denetimlere katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, servis sürücüleri ve öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, araç hareket halindeyken, yerlerinden kalkmamalarını ve ayakta olmamaları gerektiğini söyleyen Kaymakam Uçgun, servis sürücülerine de öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlamalarını, öğrenci dışında yolcu almamalarını ve araçların bakımlarının zamanında yaptırmalarını önerdi.


Kaymakam Uçgun, "Bizim için çocuklarımızın sağlıklı olarak gelmesi ve gitmesi birinci derecede önemli. Okulun içindeki eğitimin kalitesi biraz da buna bağlı. Çocuk güven içinde geliyorsa, huzurlu geliyorsa okulda da huzurlu bir şekilde eğitimini devam ettirir. Araçlarda emniyet kemerleri var, ancak emniyet kemerlerinin olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunun titizlikle kullandırılması lazım. Bütün çocuklarımızın emniyet kemeri takması gerekiyor. Ayrıca ayakta yolcu taşımamalıyız. Araçlar hareket halindeyken, çocuklar ayakta olmamalı. Araçlarımız memurlarımız, emniyet ve jandarma kendi bölgelerinde denetimleri sürdürecekler. İdari olarak, bize düşen çocuklar güvenli bir şekilde okula getirilmesi, aynı şekilde akşam olduğunda dönüşte kapılarının önüne bırakılması. Bunu temin etmek , boynumuzun borcu" dedi.



Her gün 4 bin 50 öğrenci taşınıyor


Alaşehir’in Manisa ilçeleri arasında en fazla taşımalı öğrenciye sahip ilçe olduğunun altını çizen Kaymakam Uçgun şunları söyledi:


"Dış bölgelerimizden 245 noktadan 245 araçla 4 bin 50 öğrencimizi taşıyoruz. Manisa’da en fazla taşımanın yapıldığı ilçe Alaşehir. Bu güne kadar da çok şükür ki, kazasız belasız taşımayı anlımızın akıyla yaptık. Bunu biz servislerimiz sayesinde sağladık. Taşıma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:50
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