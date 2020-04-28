  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alaşehir'de bir mahallenin karantina süresi uzatıldı

2020-04-28 23:43:22 -
Alaşehir'de bir mahallenin karantina süresi uzatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da başlatılan karantina uygulamasının süresi, 5 Mayıs'a uzatıldı.

Alaşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Caberfakılı Mahallesi'nde bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulamasının süresinin, yeni vakaların görülmesi nedeniyle uzatılmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince, mahalle giriş çıkışında tedbir alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı