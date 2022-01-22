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Yerel Alaşehir mevsimin ilk karı yağdı
Yerel

Alaşehir mevsimin ilk karı yağdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Yağan karı fırsat bilen vatandaşlar sokağa çıkarak kar topu oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 19:38:00 -
Alaşehir mevsimin ilk karı yağdı

Alaşehir'de sabah saatlerinde yağmur ile başlayan yağış öğleden sonra yerini kara bıraktı. Saat 15.00 sıralarında etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Araç, ağaç, çatı ve kaldırımların karla kaplandığını gören bazı vatandaşlar sokağa çıkarak, çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Ailesiyle kar topu oynayan Yağmur Söker, kar yağışına çok sevindiğini belirterek, kar topu oynamanın keyfini yaşadığını söyledi.
Öte yandan kar yağışının devam ettiği ilçede, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

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