  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası
Gündem

Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası

Eskişehir'de üç ayrı sınavda yer alan bir öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, okulda sınavlar iptal edildi. Çok sayıda öğrencinin karantinaya alındığı okulda, yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:26:00 -
Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası

Eskişehir’de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Okul 10 gün tatil edilirken, okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek. 

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmene yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Covid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi. 

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, “Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Harita öyle değil böyle çizilir: İşte Büyük Türkiye!
Gündem

Harita öyle değil böyle çizilir: İşte Büyük Türkiye!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Papa'nın resmiyle beraber sözde Kürdistan haritasını paylaşması büyük tepkiye neden olurken sosyal medyadan ..
AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Gündem

AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti’nin seçim yasası değişikliğiyle ilgili çalışması son aşamaya geldi. Taslak teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Tür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay