Alaplı’da trafik sorununa dubalı çözüm

Alaplı Belediyesi, ilçe içi ulaşımda düzeni sağlamak ve yaya yolu işgallerini önlemek amacıylaKarşıkaya Mahallesi’nde araçların yoğun olarak geçtiği yola fosforlu duba yerleştirme çalışması gerçekleştirdi.

Hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatmayı hedefleyen belediye, yapılan çalışmalar neticesine Alaplı Karşıyaka Mahallesi’ndebulunan ve araç trafiğini tehlikeye düşüren alanda, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince fosforlu duba yerleştirme çalışması yapıldı.

Geceleri bu yolu kullanan araçların daha dikkatli bir şekilde seyir halinde olmalarını sağlayacak olan çalışma için Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e teşekkür eden Karşıyaka sakinleri “Belediye Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Karşıyaka yol üzerinde özellikle gündüzleri araç trafiği yoğun olduğu için sürücüler tehlikeli bölgeyi fark edemiyordu. Bu da kazalara sebep oluyordu. Pratik ama güzel bir çözüm ile Belediye ekipleri bu sorunu ortadan kaldırmış oldu” dedi. Yapılan çalışmalarda özellikle en işlek cadde üzerindesürücülerin bundan sonra daha dikkatli bir şekilde sokaktan geçeceğini dile getiren Başkan Tekin’de vatandaşların can ve mal güvenliğinin en önemli hususlardan biri olduğuna dikkat çekerek, bu tip çalışmaların devam edeceğini belirtti.