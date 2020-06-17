Alaplı’da kapı kapı korona virüs testi

Zonguldak Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri, rastgele belirlenen adreslere giderek vatandaşları rızası ile PCR olarak adlandırılan Covid-19 testi yapıyor. Sağlık ekibi, test yapılan vatandaşlara Korona (COVİD-19) hastalığın belirtileri soruyor ve onlardan sağlık bilgileri alıyorlar.

Alaplı sağlık Müdürlüğüne bağlı 4 farklı ekip, Alaplı’nın en ücra mezrasından şehir merkezine kadar geniş alanda hem PCR ile ağız burundan Covid-19 testi hem de kan alıp antikor testi yaptı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu çalışmayla adrese dayalı daha önce vak’a görülmeyen 40 farklı bölgede, sessizce belirtisiz geçiren ne kadar vatandaş var, ne kadar vatandaş antikor bağışıklığı oluşmuş gibi sorulara yanıt bulmayı hedefliyor.

Yapılan testler bu akşam Zonguldak Araştırma Hastanesine gönderilip, Cuma günü çıkan sonuçları örnek alınan vatandaşlara bildirilecek. Testi pozitif çıkan vatandaşlar ise karantinaya alınacak.