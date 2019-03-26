Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı

31 Mart Mahalli İdareler seçim çalışmaları kapsamında Alaplı Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi adayları köylerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek destek isterken, CHP destekleyen 25 kişi partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Ak Partiye katılan vatandaşlar, istifa gerekçesi olarak CHP-HDP ittifakını gösterdi.

Yalçın; ‘Hizmetlerimiz artarak devam edecek’

Alaplı Yedigelli, Müsebeyli, Hasanlı,Yeşilyurt, Köylerini ziyaret eden Ak Partili İl Genel Meclis Üyesi adayları vatandaşların sorunlarını dinleyerek 31 Mart seçimleri için destek istedi. Ziyaretler hakkında açıklama yapan Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayı İbrahim Yalçın; “Memleket işi, gönül işi diyerek köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bizler Ak Parti olarak sadece seçim zamanları değil, her zaman Köylü vatandaşlarımızın yanındayız. Bir çok vatandaşlarımız gerçekleri gördüklerini söyleyerek, Ak Parti’nin yanında olduklarını söylüyorlar. Bugün yine köy ziyaretlerimizde 20 kişi CHP’si rozetlerini çıkartarak Ak partiyegeçtiklerini gördük ” ifadelerine yer verdi.

CHP’den istifa etme nedenini açıklayan ve ismini yazılmasını istemediği belirten bir vatandaş, ise "AK Parti teşkilatına ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Köylere gelen İl Genel Meclis Üyelerini dinlemek için buraya gerçeği görerek ailemle, eşimle dostumla geldim. Bizim siyaset yapacağımız yer AK Parti’dir. Halkımız için, vatanımız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Biz de AK Parti’ye hizmet etmek için AK Parti’nin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımız her şeyin farkında ve vefa biliyor’

Gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Yalçın; “Bizim insanımız çok vefalıdır. Yapılan iyilikleri unutmuyor. Ak Parti iktidarın 17 yıldır köylümüze verdiği destek ve teşviklerin farkındalar. Vatandaşlarımız, yaparsa yine Ak Partinin yapacağını çok iyi biliyor. Bunun içinde İl Genel Meclisinde Ak Partinin daha güçlü olması gerektiğinin farkındalar” dedi. Seçim sürecin de köylerde yaşayan vatandaşlarımızın isteklerini ve bizlerden beklentilerini daha yakından öğrenip notlarımızı alıyoruz. Ben, sen , o gibi ayrım yapmadan biz olarak, Alaplı olarak düşünerek hep birlikte köylerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz” cümlelerini kullandı.