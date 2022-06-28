Alaplı halkı geceyi sel korkusuyla ayakta geçirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine aralıksız yağan yağmurun ardından vadandaşlar sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdi. Su debisi yükselen Şehir içi Köprüsü ise tedbir amacı trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği illerden Zonguldak'da sağanak etkisini öğleden beri sürdürüyor. Öğle saatleri itibarıyla aniden yağan yağmur belirli aralıklarla yağınca Alaplı Çayı'nda aniden su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen dereler ilçede tedirginlik oluştururken, dere yatağına yakın bölgelerde bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı uyarıldı.

Öte yandan, Alaplı şehir içinde ise öğle saatlerinde aniden başlayan ve gün boyunca yağan aşırı yağış Alaplı'da sel felaketine yol açtı. Birçok dere yataklarında yollar sular altında kaldı, çökme tehlikesine karşı şehir içinden geçen eski köprü ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Ak Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, sel tehlikesi geçiren Alaplı köprüsünde incelemelerde bulunarak, Kaymakamlık, kurumlar önlemlerini aldıklarını söyledi. Karacan: "Gördüğünüz gibi son yıllarda en son yağışlarını yaşıyoruz. Köprü ise 1 metreye kadar yaklaştı. Can ve mal kaybı olmaması için devletimizin tüm birimleri ayakta. İnşallah hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için uğraşıyoruz.Özellikle sel baskınından etkilenebilecek dere yataklarına yakın yerleşim oturanlar evlerinde kalmasın. Biz de vatandaşlarımızı uyarıyoruz, tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sakın evlerine girmesinler. İnşallah bu sel olayını en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.