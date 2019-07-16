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Alanyaspor'un Düzce kampı

- Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Çalışmalarımız en iyi şekilde devam ediyor. Futbolcular istekli çalışıyor"

16 Temmuz 2019 Salı 15:54
Alanyaspor'un Düzce kampı


DÜZCE (AA) - 2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda bulunan Alanyaspor, çalışmalarına yaptığı idmanla devam etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.

Öte yandan, yeni transfer orta saha oyuncusu Salih Uçan da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman sonrası AA muhabirine kamp sürecini değerlendiren teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası tesislerinin Avrupa standartlarının üzerinde bir tesis olduğunu söyledi.

İlk etap çalışmalarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiklerini ve ikinci etap için Topuk Yaylası'nda bulunduklarını anlatan Erol Bulut "Çalışmalarımız, en iyi şekilde devam ediyor. Futbolcular istekli çalışıyor. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Fernandes ve Djalma'nın, Kupa Amerika'da ve Afrika Uluslar Kupası'nda maçları vardı. Oynadılar ve henüz aramızda değiller. Onlar 21 Temmuz'da bizlere katılacak. Onlar katıldıktan sonra hemen hemen tam tekmil bir şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Alanyaspor, çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:54
  1. Alanya
  2. Alanyaspor
  3. Antalya
  4. Düzce
  5. Toupuk Yaylası

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