Alanyaspor'da ayrılık - Orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı



ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, futbolculardan Taha Yalçıner'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Turuncu-yeşilli takımın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yolları ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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