  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sezaryen yapan kadın 5 dakika sonra vefat etti!
ABD ekonomisi büyümede vites küçülttü
Alanyaspor yeni transferini açıkladı
Facia ucuz atlatıldı! Damperi açılan kamyon şaha kalktı
Spor Alanyaspor yeni transferini açıkladı
Spor

Alanyaspor yeni transferini açıkladı

Alanyaspor, Nijeryalı oyuncu Chidozie Awaziem'i renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 23:24:00 -
Alanyaspor yeni transferini açıkladı

Alanyaspor'un Portekiz'in Boavista takımından transfer ettiği Chidozie Awaziem Antalya'ya geldi.

Turuncu-yeşilli takımın bir futbol sezonu için renklerine bağladığı Nijeryalı futbolcu Chidozie Awaziem'ı taşıyan özel uçak akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na indi.

Özel jetten inen Awaziem kulüp tarafından yapılan karşılamanın ardından kendisine verilen Alanyaspor atkısını açarak poz verdi.

Nijeryalı futbolcu daha sonra özel bir araç ile Alanya ilçesine hareket etti.

Nijeryalı stoperin transferi ise Alanyaspor'un sosyal medya hesabından "Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi" ifadeleriyle duyuruldu.

Alanyaspor, transferin son gününde kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu için yarın, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay