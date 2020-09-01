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Spor Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.
Spor

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:13:53 -
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.
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