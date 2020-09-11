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Spor Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor
Spor

Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor

Geride kalan sezonda Avrupa kapısını aralayan turuncu-yeşilliler, Süper Lig'in yine iddialı ekiplerinden olmayı hedefliyor - Akdeniz temsilcisi, yarın yeni sezonun ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile dış sahada ikinci kez açılış maçında karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:24:25 -
Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Alanyaspor, ligde 5. sezonunu yaşayacak.

Geçen sezonu 57 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu oynama hakkını elde eden turuncu-yeşilli ekip, yeni sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayacak.

Kadrosuna Efkan Bekiroğlu (1860 München), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Berkan Kutlu (Sion), Davidson Pereira (Vitoria Guimaraes), Adam Bareiro (Monterrey - kiralık), Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor - kiralık), Khouma Babacar (Sassuolo - kiralık), François Moubandje (Dinamo Zagreb - kiralık), Ahmet Gülay (Beşiktaş - kiralık) ile Ufuk Ceylan'ı dahil eden Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun açılış maçı için gideceği Sivas deplasmanından iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.


- Açılış maçlarında tek galibiyet


İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve bu ligde üst üste 5. sezonda mücadele edecek turuncu-yeşilliler, geride bıraktığı 4 sezondaki açılış maçlarından 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, açılış mücadelelerinin 3'ünü dış sahada, 1'ini iç sahada verdi.

Alanyaspor, dış sahada açılış maçlarındaki tek galibiyetini, geride kalan 2019-2020 sezonunda Kayserispor'u 1-0 yenerek elde etti.

Deplasmanda açılış maçlarında 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 yenilen Alanyaspor, 2018-2019 sezonunda da Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Alanya ekibi, sahasında oynadığı tek açılış maçında ise 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

Alanyaspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.


- Rakipleriyle maçları


Alanyaspor, Süper Lig'de geride bıraktığı 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Kasımpaşa'yla 8'er defa karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 5'er kezle Kayserispor ve Kasımpaşa karşısında alan Akdeniz temsilcisi, en çok golü 18'er defa ağlarını sarstığı yine aynı ekiplere karşı attı.

En fazla golü (22) Galatasaray'dan yiyen, en fazla yenilgiyi (7) de Süper Lig'de karşısında galibiyet elde edemediği Beşiktaş'tan alan turuncu-yeşilli takım, bugüne kadar 2'şer defa mücadele ettiği Gaziantepspor ve Denizlispor'a ise hiç kaybetmedi.

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