Alanyaspor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli santrfor Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri transferlerinin ardından takımda kalma ihtimali azalan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu.
Kendisine gelen teklifleri değerlendiren tecrübeli golcü Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı.
Akdeniz ekibi Serdar Dursun'a lisans çıkardı ve taraflar 2 yıllık imza attı.
11 GOL KATKISI
2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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