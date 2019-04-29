Alanyaspor oyuncuların sağlık durumu nasıl?

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları (Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Josef Sural) taşıyan özel minibüsün devrilmesi nedeniyle Josef Sural hayatını kaybederken, Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey de yaralandı. Peki Alanyaspor oyuncularının sağlık durumu nasıl?

Alanya'dan gelen son dakika haberine göre Josef Sural hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyat edildiği bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.