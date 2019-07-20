0553 313 94 23

Alanyaspor, ligdeki rakibi Konyaspor’u 1-0 mağlup etti

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fikstürle ilgili yaptığı açıklamada, Galatasaray deplasmanının da olduğu ilk 5 haftanın sert geçeceğini söyledi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:10
Alanyaspor, ligdeki rakibi Konyaspor’u 1-0 mağlup etti

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fikstürle ilgili yaptığı açıklamada, Galatasaray deplasmanının da olduğu ilk 5 haftanın sert geçeceğini söyledi.


Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile Konyaspor, Bolu’da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta, Alanyaspor 75’inci dakikada Taha Yalçıner’le bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Bolu kampını tamamlayan Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda kamp dönemi ve hazırlık maçı ve fikstürle ilgili açıklamalarda bulundu.


İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Kocaman, “Bu dönem altını çizmemiz gereken en önemli şey biraz daha yükleme dönemiydi ki, antrenmanlarımızın çoğu biraz daha fiziksel, oyuncularımızın kalitesini kendi kapasitelerine ulaştırmakla geçti. Havaların son derece iyi olması bize çok yardım etti. Hakikaten son zamanlarda yaptığımız en iyi kamplardan biri olarak gözüküyor. Kampla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Son derece iyi geçtiğini söyleyebilirim” dedi.



“Biraz yorgunluk vardı”


Alanyaspor’la oynanan hazırlık maçını değerlendiren Kocaman, “Hazırlık karşılaşmaları, daha çok nelerimiz var, özellikle de rakibimiz açısından bakıldığı zaman rakiplerimizle olan durumumuz ne, bir ölçümleme yapmak için, bundan sonraki durumu da buna göre yönlendirmek için son derece doğru bilgiler veriyor. Ama en başta biraz yorgunluk vardı. Yüklemelerden sonra takımda net bir şekilde gözüktü. Önümüzde daha 1 aylık süre var. Diğer hazırlık karşılaşmalarıyla beraber yavaş yavaş maç ritme yaklaşmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.



“Hatalarımız olursa düzeltip devam edeceğiz”


Kocaman, fikstürle ilgili olarak ise, “Şu anda lige 1 ay civarında var. daha çok oyuncular gelecek. Pek çok oyuncu da takımından ayrılacak. Fikstürün her zaman en önemli özelliği o günün şartlarından siz ne durumdasınız, rakipleriniz ne durumda. İlk 5 hafta biraz sert bir 5 hafta gibi gözüküyor. İçinde Galatasaray maçının olduğu 3 tane deplasman. Eğer istediğimiz sonuçlara doğru götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek. Ama olmasa da sürekli nerede ne yapıyoruz düşünüp, hataları düzeltmeye yönelik bir takımız. Hatalarımız olursa da düzeltip devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü
    1. Klima patladı, ortalık savaş alanına..
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. Yeni hastane önüne bas-geç trafik..
    4. ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık..
    5. Akit yazdı, bir mazlumun hayatı..
    6. Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale..
    7. Erbil saldırısının ikinci faili..
    8. Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale..
    9. “Nemrut Yayla Şenlikleri" iptal edildi
    10. Arapgir standına yoğun ilgi
    11. İç güvenlik operasyonları kapsamında,..
    12. Bergama’da fabrikada kazan patladı
    13. Yangın ormanlık alana sıçramadan..
    14. Bingöl'ün Karacehennem Ormanları..
    15. GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda yatta..
    16. Alanyaspor, ligdeki rakibi Konyaspor’u..
    17. Deniz kıyısında kafası ve kolları..
    18. Yüzmek için baraja giren genç boğuldu
    19. Aydın’da 5 dakikalık yağış kaza..
    20. KKTC’den ‘Türk Yıldızları’ geçti
    21. İstanbul’da dev asayiş operasyonu: 217..
    22. İzmir'deki silahlı saldırının faili..
    23. Mağaza yangını 4,5 saatte söndürüldü
    24. Boğaz’da lüks atın alev alev yandığı..
    25. Trump, İsveç’te gözaltına ünlü rapçi..
    26. Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de..
    27. Samsun'da plastik fabrikasında yangın
    28. Erbil saldırısının baş failine yardım..
    29. ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti
    30. İran, İngiltere'ye ait tankere..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti