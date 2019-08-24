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Alanyaspor- Kasımpaşa maç sonucu kaç kaç bitti Alanyaspor- Kasımpaşa maç özeti

Alanyaspor- Kasımpaşa spor maçı sonucu merak ediliyor. Süper Lig'in iki dişli takımı Alanyaspor ve Kasımpaşa, kozlarını Akdeniz'de paylaşıyor. Kayserispor'u 1-0 yenerek sezona 'merhaba' diyen Alanyaspor, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar

24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:09
Alanyaspor- Kasımpaşa maç sonucu kaç kaç bitti Alanyaspor- Kasımpaşa maç özeti

Alanyaspor- Kasımpaşa spor maçı sonucu merak ediliyor. Süper Lig'in iki dişli takımı Alanyaspor ve Kasımpaşa, kozlarını Akdeniz'de paylaşıyor. Kayserispor'u 1-0 yenerek sezona 'merhaba' diyen Alanyaspor, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar

Alanyaspor ve Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 

Alanyaspor ve Kasımpaşa: 2-1

İşte dakika dakika maçın özeti...

47'
Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Papiss Demba Cisse.


46'
Maçın hakemi ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.


Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda maçın ilk yarısı sona erdi.


45+8'
Alanyaspor takımında Welinton kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.


45+7'
Sarı kart! Abdul Khalili maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .


45+6'
Alanyaspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Ceyhun Gülselam.


45+5'
Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Junior Fernandes sakatlık geçiren isim.


45+2'
Alanyaspor takımı Tasos Bakasetas ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.


45'
Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Yusuf Erdoğan geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.


43'
Bengali Fode Koita kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Alanyaspor savunmasınca engelleniyor.


39'
Ofsayt! Ev sahibi hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.


35'
Kasımpaşa savunması Efecan Karaca tarafından çekilen şutu engelliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.


33'
Asist Yusuf Erdoğan.


33'
Gol! 1-1. Mame Thiam maça eşitlik getiren oyuncu.


31'
Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu Mame Thiam.


29'
Efecan Karaca asisti yapan oyuncu.


29'
Gol! Alanyaspor rakibi karşısında golü Tasos Bakasetas ile buldu.


23'
Kasımpaşa savunması Alanyaspor atağında Juanfran ile gelen kafa vuruşunu uzaklaştırmayı başarıyor.


22'
Maçın hakemi Serkan Tokat, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.


22'
Papiss Demba Cisse çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.


19'
Sarı kart gören oyuncu Welinton


12'
Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Papiss Demba Cisse.


1'
Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında başlama düdüğü çaldı ve mücadele başladı.


Kemal Özdes sahaya süreceği kadroyu açıkladı.


Kasımpaşa deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlup oldu.


Alanyaspor geçen sezon Kasımpaşa karşısında her iki maçıda kazandı (3-0 evinde; 2-1 deplasmanda).

Haftanın en çekişmeli geçmeye aday mücadeleleri arasında yer alan karşılaşmada Serkan Tokat hakemliğinde oynanan maç devam ediyor.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Silva, Caulker, N’Skala, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Efecan, Fernandes, Cisse.
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Hajradinovic, Aytaç, Koita, Khalili, Yusuf, Thiam.

 

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:09
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