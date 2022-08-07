Alanyaspor - Karagümrük maçında gol yağmuru
Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2'lik skorla yendi.
Fatih Karagümrük ile Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 4-2 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 19. ve 71. dakikalarda Eduardo, 28. dakikada Efkan Bekiroğlu ile 90+3. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 55. dakikada Fabio Borini ve 72. dakikada Biraschi'den geldi.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise ilk haftada puanla tanışamadı.
Alanyaspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise gelecek haftayı bay geçecek.
Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan Ürün
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş (Dk. 80 Salih Dursun), Caner Erkin, Borini (Dk. 69 Ahmed Musa), Ricci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Shukurov (Dk. 87 Kerim Frei), Münir Mercan, Ozdoev, Diagne (Dk. 80 Kazım Kazım)
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias (Dk. 81 Zinedine), Umut Güneş (Dk. 69 Targhalline), Fer, Yusuf Özdemir (Dk. 59 Oğuz Aydın), Efecan Karaca (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 81 Erencan Yardımcı)
Goller: Dk. 19 ve 70 Eduardo, Dk. 28 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+3 Erencan Yardımcı (Alanyaspor), Dk. 56 Borini, Dk. 72 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Bayır, Dk. 45+2 Candeias, Dk. 76 Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Dk. 36 Shukurov, Dk. 54 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)