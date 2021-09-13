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Spor Alanyaspor Giresunspor'u devirdi
Spor

Alanyaspor Giresunspor'u devirdi

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında Giresunspor'u 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 22:36:00 -
Alanyaspor Giresunspor'u devirdi

Alanyaspor'la, Giresunspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, Emre Akbaba'nın asistinde 8. dakikada Awaziem kaydetti.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

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