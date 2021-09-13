Alanyaspor Giresunspor'u devirdi
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında Giresunspor'u 1-0 yendi.
Alanyaspor'la, Giresunspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, Emre Akbaba'nın asistinde 8. dakikada Awaziem kaydetti.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.
Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise Konyaspor'u konuk edecek.