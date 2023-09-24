Alanyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

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29' Sağ kanatta Dzeko'nun kale önüne yerden ortasında Fred topa yetişemedi.

21' Edin Dzeko sarı kart gören isim oluyor.

20' Bu dakikalarda maç orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

16' Szymanski'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

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12' Eduardo sol çaprazdan kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.

9' Sol kanattan içeri giren Ferdi, top içeri kesti. Ön direkte Dzeko'nun dokunduğu top, kaleci Yusuf'ta kaldı.

5' Tadic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

2' Fenerbahçe'de tadic sol kanatta ceza arka direğe doğru ortaladı, kaleci çıkarak topu yumrukladı.

1' İlk düdük çaldı, maça konuk ekip Fenerbahçe başladı!

Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanmaya başlanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak veriliyor.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Becao ve Djiku ikilisi tekrar sahada

İsmail Kartal, önceki Antalyaspor maçında savunmanın merkezini Serdar Aziz ve Becao ile şekillendirmişti. Ancak, hafta içindeki Nordsjaelland mücadelesinde tercihi Serdar ve Djiku ikilisine yönelmişti. Bu akşamki maçta ise stoper tandemi yeniden değişecek. Serdar Aziz'in İstanbul'a bırakılmasıyla birlikte Djiku ve Becao yeniden bir araya gelecekler. Bu ikili, ligde sadece Gaziantep ve Ankaragücü maçlarında birlikte sahada yer aldılar.